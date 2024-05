Em liberdade provisória, Daniel Alves volta a trabalhar com futebol

Daniel Alves, condenado em primeira instância a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro e atualmente em liberdade provisória, retomou suas atividades no mundo do futebol. Nos últimos dois meses, ele tem se envolvido em reuniões com empresários do lateral-direito Pedro Lima, um jovem talento de 17 anos que joga no Sport Recife e participou do Mundial sub-17 com a seleção brasileira em 2023.

A informação foi confirmada pelo UOL, que ouviu três fontes ligadas a empresários e clubes, todas sob condição de anonimato. Essas fontes afirmam que Daniel Alves está desempenhando um papel central nas negociações, participando ativamente de reuniões presenciais com clubes e agentes.

Além disso, Alves mantém contato frequente com Renato Guimarães, agente de Pedro Lima no Brasil. Guimarães esteve em Barcelona em abril, e a reportagem conseguiu falar com ele duas vezes, inclusive durante sua estadia na capital catalã.

No entanto, Renato Guimarães negou qualquer envolvimento de Daniel Alves nas negociações relativas ao jovem atleta. Apesar das negativas, as fontes asseguram que o ex-lateral está diretamente ligado às movimentações em torno do futuro de Pedro Lima no futebol.

Leia Também: Thiago Braz é suspenso por 16 meses por doping e está fora das Olimpíadas