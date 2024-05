Golaço de Messi não impede o fim da série imbatível do Inter Miami

O Atlanta United visitou o DRV PNK Stadium na madrugada de quarta para quinta-feira e encerrou a série invicta do Inter Miami, que já durava oito partidas consecutivas, com uma vitória por 3 a 1.

Saba Lobzhanidze foi o destaque do jogo, marcando dois gols, aos 44 e aos 59 minutos, antes de Jamal Thiaré marcar o terceiro aos 73. Mesmo com Lionel Messi marcando um belo gol de fora da área, não foi o suficiente para evitar a derrota do Inter Miami.

Apesar da derrota, o Inter Miami continua liderando isoladamente a Conferência Este da MLS, com 34 pontos. No entanto, corre o risco de perder esse status, já que o FC Cincinnati está logo atrás, com um ponto a menos e um jogo a menos disputado.

Por outro lado, o Atlanta United subiu para a 12ª posição na tabela, com 16 pontos, os mesmos que o CF Montréal, que também venceu na mesma rodada, derrotando o DC United por 4 a 2.

Leia Também: Após festejar gol de Luciano, Zubeldía aponta São Paulo como um dos favoritos na Libertadores