Luis Guilherme aguarda exames no West Ham para se despedir do Palmeiras

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Luis Guilherme está próximo de dizer adeus ao Palmeiras.

O jovem de 18 anos foi autorizado pelo time alviverde a viajar para Londres para realizar exames no West Ham e concluir sua transferência. O negócio foi fechado por 30 milhões de euros (cerca de R$ 172 milhões na cotação atual), serão 23 milhões de euros fixos (R$ 132 milhões) e 7 milhões de euros (R$ 40 milhões) em bônus.

A venda de Luis Guilherme pode render ainda mais dinheiro ao Palmeiras no futuro. O Alviverde garantiu na negociação que ficará com 20% do lucro (valor além do que foi gasto para contratá-lo) que o West Ham terá em uma futura venda do jovem para outro clube.

Se a operação for concluída, Luis Guilherme não joga mais pelo Palmeiras. Luis pode ter feito sua despedida do Palmeiras na vitória por 2 a 1 contra o Criciúma, pelo Brasileiro, no último dia 2.

Luis Guilherme subiu ao elenco profissional do Palmeiras em 2023 e atuou em 45 jogos, com um gol marcado.