Corinthians aprova empréstimo de Roni e prevê 2025 diferente

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está contente com o empréstimo de Roni ao Atlético-GO.

Roni está emprestado pelo Corinthians ao Atlético-GO até o fim do ano e tem jogado com frequência, mas ficará fora por força de contrato diante do time alvinegro nesta terça-feira (11), no Antonio Accioly.

Ausente dessa partida, Roni terá uma chance de rever seus companheiros. Ele foi revelado na base do Corinthians e tem vários amigos no clube.

O Corinthians está satisfeito com o empréstimo e entende que Roni pode retornar em outro patamar na próxima temporada.

Roni foi titular em 15 dos 17 jogos em que atuou pelo Dragão e é frequentemente titular com o técnico Jair Ventura.

O Corinthians fez jogo duro para liberar Roni, mas foi o atleta quem pediu para sair. Ele gostaria de ter sequência em campo.

O Timão vê o empréstimo como positivo para a carreira da cria do Terrão e acredita que o jogador de 25 anos pode ser uma alternativa a Raniele em 2025.