Por que Endrick deve seguir no banco da seleção mesmo após novo show

EDER TRASKINI

ORLANDO, None (UOL/FOLHAPRESS) - O centroavante Endrick deve ser novamente reserva da seleção na partida contra os Estados Unidos nesta quarta-feira (12).

Dorival Jr já tinha definido que iria utilizar dois times diferentes nos jogos preparatórios para a Copa América. O treinador escalou reservas contra o México e vai mandar titulares a campo contra os EUA.

Endrick não foi titular diante do México porque a ideia era testar jogadores. Na opinião da comissão técnica, Endrick não precisa de testes.

Mesmo com Endrick decidindo mais um jogo com gol no fim, Dorival não deve alterar a programação. Dar minutos a todos é considerado importante para a gestão de grupo.

O treinador preza por criar um bom ambiente interno de olho nas relações durante os até 46 dias juntos. Dorival Jr já é conhecido por ter uma boa gestão de grupo desde seus trabalhos em clubes.

Caçula da seleção com apenas 17 anos, Endrick tem sido elogiado por sua humildade mesmo após decidir os últimos jogos. A seleção tenta blindar o centroavante da melhor forma possível para mantê-lo com 'os pés no chão'.