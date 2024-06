Cristiano Ronaldo leva multidão à loucura em Marienfeld!; assista!

A presença de Cristiano Ronaldo na Alemanha continua a gerar grande agitação. Centenas de fãs se reuniram em frente ao hotel da seleção portuguesa, em Marienfeld, para ver o craque e gritar seu nome durante a participação no Campeonato Europeu.

Após a vitória por 2 a 1 sobre a República Tcheca na estreia, CR7 se aproximou da janela do hotel para acenar aos torcedores. O gesto simples foi suficiente para desencadear uma explosão de euforia e gritos, com muitos fãs imitando o icônico "SIIII" do jogador.

O vídeo acima captura a empolgação da multidão ao ver Cristiano Ronaldo:

A paixão dos fãs por Cristiano Ronaldo é evidente, e a presença do craque na Alemanha está tornando a experiência do Campeonato Europeu ainda mais especial para todos.

