Goleiro do Barcelona EQU morre após bater a cabeça em banheiro

O goleiro Justin Cornejo, de apenas 20 anos, faleceu após um acidente doméstico no último domingo, dia 14, quando bateu a cabeça em uma queda no banheiro. A notícia foi confirmada pelo Barcelona de Guayaquil na noite desta terça-feira, dia 16, através das redes sociais do clube.

Justin, que também havia sido convocado para a seleção equatoriana sub-20 e atuava como reserva no time, foi hospitalizado após o incidente, porém não resistiu aos ferimentos. A imprensa equatoriana reportou que ele sofreu morte cerebral e foi mantido com ajuda de aparelhos por algumas horas, conforme pedido dos pais.

O Barcelona, profundamente abalado pela perda, manifestou sua dor nas redes sociais: "Nenhuma palavra pode aliviar a dor que sentimos agora. Justin, você estará sempre em nossos corações. Descanse em paz, amigo. Nós te amamos."

Após um período de confusão na divulgação das informações sobre o estado de saúde de Justin, a Conmebol, a Federação Equatoriana de Futebol e a LigaPro confirmaram oficialmente seu falecimento. O Barcelona suspendeu suas atividades esportivas e solicitou o adiamento do jogo contra o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana. Até o momento, a Conmebol não se manifestou sobre o pedido.

Ninguna palabra o frase, nos podrá quitar el dolor que tenemos en estos momentos.



El recuerdo que nos deja a todos, será lo que nos dará la fuerza necesaria para salir de esto.



Justin siempre estarás en nuestros corazones .



Descansa en paz amigo ?.



Te queremos… pic.twitter.com/x03hS6H4ZP — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) July 16, 2024

