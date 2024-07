Australiano amputa parte de dedo para ir aos Jogos Olímpicos de Paris

Participar dos Jogos Olímpicos é o auge da carreira para qualquer atleta. Matt Dawson esteve à beira de não conseguir competir na próxima edição em Paris e fez tudo o que podia para garantir sua presença.

O jogador australiano de hóquei em campo recentemente fraturou o dedo anelar da mão direita, colocando em risco sua participação nos Jogos Olímpicos. Temendo perder a chance de competir em Paris, Dawson tomou uma decisão controversa.

Os médicos haviam recomendado engessar o dedo e optar por uma recuperação lenta ou, alternativamente, amputar a parte superior do dedo. Após considerar suas opções, Dawson optou pela segunda alternativa e passou por uma cirurgia esta semana.

"Tomei uma decisão bem informada com o cirurgião plástico, não apenas pensando na oportunidade de jogar em Paris, mas também na minha vida futura. A melhor opção foi amputar a parte superior do dedo. É uma pequena alteração agora e um desafio empolgante, creio eu", disse o atleta à emissora australiana Channel Seven, antes de embarcar para a França.

O técnico da seleção australiana de hóquei em campo, Colin Batch, preferiu não comentar diretamente a decisão do atleta.

"Não é algo que um treinador possa decidir por um jogador. Todo o crédito para Matt. Ele está claramente muito comprometido em competir em Paris. Não tenho certeza se eu teria feito o mesmo, mas ele fez", comentou Batch.

Matt Dawson, de 30 anos, fez parte da equipe que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Na final, a Austrália perdeu nos pênaltis para a Bélgica. A estreia neste verão será contra a Argentina, campeã olímpica nos Jogos Olímpicos de 2016.





Leia Também: Mbappé herda camisa 9 do Real Madrid. Lembra-se dos antecessores?











Leia Também: Fernando Pimenta à beira de escrever história nos Jogos Olímpicos