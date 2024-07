Atleta surpreende nos Jogos Olímpicos e revela gravidez de sete meses

Mais um momento marcante dos Jogos Olímpicos tem gerado grande repercussão. Nesta segunda-feira, em Paris, Nada Hafez venceu seu primeiro combate de esgrima, surpreendendo a todos ao revelar que está grávida de sete meses.

“O que parecia ser apenas dois atletas no campo na verdade eram três! Eu, meu adversário e ainda um pequeno ser prestes a chegar ao mundo”, escreveu ela em sua conta no Instagram.

Competindo pela terceira vez no maior evento esportivo do mundo, Nada Hafez derrotou a número 10 do ranking mundial, Elizabeth Tartakovsky, por 15-13. A esgrimista não escondeu a alegria pela vitória, apesar de não ter mencionado anteriormente sua gravidez avançada.

Leia Também: Kaká faz visita ao Manchester City e é recebido com carinho por Guardiola

Leia Também: Confira a agenda e onde assistir as competições desta quarta em Paris