Do OnlyFans para a medalha olímpica: "O que pensam não me incomoda"

Alysha Newman tem sido um dos grandes destaques dos Jogos Olímpicos desde a última quinta-feira, quando conquistou a medalha de bronze no salto com vara feminino.

Aos 30 anos, a atleta canadense alcançou o ponto alto de sua carreira, encantando os fãs da modalidade e além. Muitos a conheciam também por motivos fora do esporte, especialmente através da plataforma OnlyFans.

De acordo com o jornal alemão Bild, atualmente mais de 58.000 pessoas pagam para acessar as fotos mais íntimas de Alysha, com assinaturas mensais custando cerca de 12,99 dólares.

"Compartilho muitas das minhas sessões de treino, falo sobre nutrição e dou várias dicas e truques. É claro que o OnlyFans carrega certos estereótipos, mas não posso mudar a percepção das pessoas", explicou.

"Mas essa plataforma me conectou com muitos fãs, mais do que qualquer outra saltadora com vara conseguiu. O que os outros pensam não me afeta. Eu sou quem sou e faço isso com qualidade", finalizou.

