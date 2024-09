Jogador brasileiro é assaltado por dois homens numa moto na Itália

À exemplo do que aconteceu na sua estreia pelo Napoli, na vitória frente ao Bologna (3-0), David Neres voltou a ter um papel crucial na nova vitória da sua equipe, este sábado (31), desta vez diante do Parma (2-1), ao dar assistência para o gol da virada já na prorrogação. Porém, não se livrou de um susto após a partida.

O carro onde seguia o atacante brasileiro foi filmado com os vidros quebrados, devido a um assalto à mão armada, levando à saída do jogador do veículo, com alguma cautela. De acordo com a imprensa italiana, David Neres teve ainda um relógio avaliado em 100 mil euros (cerca de 600 mil reais) roubado.

"David gostaria de pedir desculpa aos torcedores que esperaram por ele no exterior do estádio. Ao tentar sair após o jogo, dois homens numa motocicleta destruíram o carro e nos roubaram sob a mira de uma arma", escreveu a mulher de David Neres, Kira Winona.

Veja o vídeo.

