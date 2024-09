Ancelotti defende Vinícius Jr.: "Eu também não aguentaria tanto insulto"

Carlo Ancelotti aproveitou a coletiva de imprensa desta segunda-feira, que antecede a estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões contra o Estugarda, para defender Vinícius Júnior, que vem enfrentando críticas.

O jogador brasileiro se viu no centro das atenções após mandar calar os torcedores adversários durante a comemoração do primeiro gol na vitória de 2 a 0 sobre a Real Sociedad. No entanto, Ancelotti classificou a reação de Vinícius como compreensível e natural, dadas as circunstâncias.

"É uma reação a uma provocação constante. Os insultos... Ninguém suportaria isso, nem eu. O gesto de levar a mão à boca é uma resposta normal, considerando tudo o que tem acontecido", declarou o treinador, segundo o jornal espanhol As.

Ancelotti ainda destacou que o tratamento que Vinícius vem recebendo é inaceitável: "Desde que cheguei aqui, ele tem passado por situações que são insuportáveis. Entendo as vaias, mas o que fazem com ele vai além do normal. Ao invés de focarem nos jovens, deveriam prestar mais atenção ao que acontece nos estádios, porque isso é perigoso e afeta sua concentração", alertou o técnico.

O lateral Dani Carvajal também saiu em defesa do companheiro, reforçando o ponto de vista do treinador: "Nós ouvimos os insultos que ele recebe. Não dão paz a ele, e, como qualquer um, quando o atacam, ele reage. É natural que responda com certos gestos", comentou Carvajal.





