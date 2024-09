CR7 lança champagne exclusivo em celebração aos 777 gols por 10 mil

Cristiano Ronaldo, aos 39 anos e jogando pelo Al Nassr, expandiu seus negócios para além do futebol ao lançar sua própria marca de champagne, a The 777 Goals, em colaboração com sua irmã, Elma Aveiro.

A edição é limitada e exclusiva, com apenas 777 garrafas disponíveis. Para adquirir uma unidade, o valor é de 1.777 euros (cerca de R$ 10,7 mil). No entanto, além do alto preço, é necessário rapidez para garantir a compra, já que a coleção é restrita e pode ser adquirida tanto para consumo quanto como item de coleção.

[Legenda]© Divulgação

A inspiração para a criação do champagne veio quando Ronaldo alcançou 777 gols em sua carreira, em 2021. Atualmente, ele já superou os 900 gols e segue em busca de atingir a impressionante marca de mil tentos.

A produção do champagne é feita em parceria com a vinícola Clement Victor, localizada em Janvry, na França, e a distribuição está a cargo de Dylan Rodrigues.

