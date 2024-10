Cole Palmer evita confusão em campo e senta no gramado durante briga

O jogo entre Chelsea e Nottingham Forest, no domingo, que terminou empatado em 1 a 1, foi marcado por momentos de grande tensão entre os jogadores. Atletas de ambas as equipes se envolveram em uma briga no campo, mas o que chamou a atenção foi a atitude de Cole Palmer.

Já com um cartão amarelo, o jogador inglês optou por não se envolver na confusão e, de maneira inusitada, sentou-se no gramado para assistir à situação.

Confira o vídeo:

