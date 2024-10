Serena Williams revela cirurgia para remover um tumor no pescoço

Serena Williams, uma das maiores lendas do esporte, revelou recentemente que passou por uma cirurgia para remover um cisto branquial, que havia se formado em seu pescoço. Em um vídeo compartilhado no TikTok, a ex-tenista contou que a descoberta ocorreu em maio deste ano, quando sentiu uma grande massa na região, o que a deixou bastante preocupada. Após exames, foi confirmado que se tratava de um cisto benigno.

Segundo Serena, o cisto atingiu o tamanho de uma toranja e causava desconforto, o que levou à decisão de removê-lo cirurgicamente. Ela explicou que, embora a remoção tenha sido bem-sucedida, a dor foi significativa, e o procedimento exigiu a instalação de um dreno para lidar com o fluido acumulado.

No vídeo, Serena relatou seu alívio após a cirurgia e agradeceu aos médicos que a acompanharam nesse processo. "Estou grata por ter tido ótimos profissionais cuidando de mim. Ainda estou um pouco assustada, mas otimista com o futuro", declarou a atleta, que fez história no tênis com 23 títulos de Grand Slam.

Williams finalizou mencionando que, apesar do susto, está pronta para seguir em frente e focar em sua recuperação, enquanto continua a inspirar milhões de fãs ao redor do mundo.

