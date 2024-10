Flamengo faz jogo de 'vida ou morte' para evitar fiasco e salvar temporada

LUIZA SÁ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo faz, neste domingo (20), o jogo mais importante da temporada até o momento.

Na esperança de encerrar o ano com pelo menos com um título importante, o rubro-negro defende a vantagem conquistada na primeira partida para chegar mais perto dos objetivos no âmbito financeiro, institucional e esportivo.

O Flamengo vai para o tudo ou nada para tentar evitar uma temporada de fiascos. Na preparação, o técnico Filipe Luís já treinou penalidades e tenta chegar à primeira final como treinador da equipe profissional.

O Fla quer evitar o segundo ano seguido sem um título de maior expressão. Em 2023, a equipe passou em branco depois de um 2022 de conquistas. Apesar do início promissor com Tite ao ser campeão carioca, a queda de desempenho aconteceu.

Seguir vivo na busca pela taça também é importante para os dirigentes do clube. O rubro-negro está em ano eleitoral e a má fase tira força da atual diretoria, que já viu seu esforço pela mudança de data dos jogos não trazer resultado. O Flamengo acabou levando a pior com a alteração até o momento, já que perdeu no Brasileirão na última quinta-feira para o Fluminense, enquanto o Corinthians atropelou o Athletico.

A final da Copa do Brasil pode reduzir o impacto financeiro causado pela queda na Libertadores. O Fla planejava chegar às semis das duas competições mata-mata e pelo menos em segundo no Brasileirão. Chegar à decisão ajudaria a minimizar o impacto financeiro da eliminação nas quartas de final para o Peñarol e do desempenho abaixo da expectativa no Brasileiro.

O Flamengo pregou "limpar a cabeça" para pensar nessa semifinal. O grupo tenta não deixar a situação no Brasileiro afetar o lado mental para essa decisão. Filipe Luís garante que a equipe vai buscar a vitória e não apenas a classificação, já que tem a vantagem do empate.

"Claro que é importante sempre tentar vencer, seja amistoso, jogo de pré-temporada ou Carioca. O Flamengo sempre entra em campo para vencer. Quando se perde aqui, a derrota dói muito. A gente escuta e vê as críticas. Se vive muito o Flamengo. Claro que não é o melhor momento para perder um jogo, mas o futebol te brinda com a oportunidade de sair de uma derrota e ganhar no domingo. Vamos para São Paulo para ganhar o jogo com o Corinthians. Não vamos para segurar o resultado e nem para se defender. Vamos para ganhar o jogo. Acho que mentalmente zera. Quando entrar no campo, é um jogo novo. Confio muito nos meus jogadores", disse Filipe Luís após o clássico com o Fluminense.

Se passar pelo Corinthians, o Flamengo se isolará como o time com maior número de finais na Copa do Brasil. Atualmente esse posto é dividido com o Grêmio, com nove decisões. O rubro-negro foi campeão em 1990, 2006, 2013 e 2022. Em 1997, 2003, 2004, 2017 e 2023 ficou com vice-campeonato.