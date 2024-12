Afastado do Benfica, Luisão anuncia regresso ao Brasil e novo projeto

Luisão, ex-zagueiro e ídolo do Benfica, tem se afastado de suas funções como diretor técnico do clube português por questões pessoais. No entanto, recentemente foi anunciado que o ex-jogador retornou ao Brasil para dar início a um novo projeto em sua carreira.

Nas redes sociais, Luisão revelou que foi nomeado CEO da Criativity Produções Eventos, uma empresa voltada para o setor de produções e eventos. Além disso, o ex-atleta compartilhou seu "sonho" de levar as "escolas do Benfica" para o Brasil, uma iniciativa que visa expandir o legado do clube português e sua metodologia de formação de atletas.

É importante lembrar que Luisão pendurou as chuteiras em 2018, após uma carreira marcante no Benfica, onde se tornou um dos maiores ídolos da história recente do clube. Após encerrar sua carreira de jogador, ele assumiu o cargo de diretor técnico no Benfica, função que foi interrompida durante o período de Roger Schmidt como treinador.

