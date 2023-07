Viúva de Gal Costa é acusada de cometer golpes em nome da cantora

Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, está sendo acusada de assédio moral contra ex-funcionários e de ter cometido golpes em várias pessoas, algumas delas em nome da cantora, que faleceu em novembro do ano passado.

A revista Piauí entrevistou 13 pessoas que denunciaram Wilma Petrillo. Dessas, seis são ex-funcionários de Gal Costa, seis são amigos da cantora e uma é um familiar.

A reportagem destaca inicialmente uma dívida que ainda não foi paga, resultante de um empréstimo solicitado por Wilma a um amigo do casal. Bruno Prado afirma que ainda não recebeu o valor devido: 15 mil reais.

Bruno também afirma que Wilma o ameaçou de expor sua sexualidade à própria família. "Se você continuar me cobrando, vou fazer algo bem bonitinho: vou contar para o seu pai que você é gay", teria dito a empresária, de acordo com o relato do médico.

A investigação também reforça a ideia de que as contas de Gal Costa começaram a ficar vazias quando o relacionamento com Wilma Petrillo teve início. A revista relata a existência de dívidas em restaurantes, mensalidades escolares de um dos filhos e salários de funcionários.

