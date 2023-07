Katy Perry leva filha de dois anos a andar de jet ski

Katy Perry e Orlando Bloom estão aproveitando luxuosas férias em St. Tropez com sua filha em comum, a pequena Daisy Dove, de dois anos.

Entre momentos de descanso, a família tem se divertido e não consegue escapar das lentes dos paparazzi.

Na segunda-feira, conforme relatado pelo Page Six, o casal foi visto se divertindo na água com a criança, inclusive, Daisy até andou de jet ski com a mãe.

Nas imagens divulgadas pelo Page Six, que também estão circulando nas redes sociais, podemos ver a criança sentada na frente da cantora enquanto andam de moto aquática. Veja abaixo:

NAÇÃO KATY PERRY E DAISY DOVE BLOOM ANDANDO DE JET SKI pic.twitter.com/laaOwrkXUB — clares ? (@katymocreia) July 18, 2023

Leia Também: Tom Cruise pediu para divulgar filmes durante greve do sindicato de atores