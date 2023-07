Shakira leva susto durante as gravações do seu último videoclipe

Shakira usou sua conta no Instagram para compartilhar um pequeno contratempo que ocorreu nas gravações do videoclipe de sua nova música, 'Copa Vacía' - uma parceria com Manuel Turizo - onde ela aparece vestida de sereia.

Enquanto estava deitada durante a filmagem de uma cena, uma ratazana apareceu no cenário, o que fez a cantora gritar e se levantar imediatamente.

"Coisas que acontecem até com as sereias", escreveu na legenda do pequeno vídeo.

Vale lembrar que a música 'Copa Vacía' foi lançada neste mês.

