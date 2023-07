Mãe de Beyoncé, Tina Knowles, pede divórcio de Richard Lawson

Tina Knowles, mãe das cantoras Beyoncé e Solange, está novamente separada. O casamento com Richard Lawson chegou ao fim.

O Page Six teve acesso aos documentos judiciais e revela que foi Tina Knowles, de 69 anos, quem pediu o divórcio, tendo iniciado o processo em tribunal na quarta-feira (27).

A data da separação que colocou nos documentos foi esta terça-feira, dia 25 de julho, e citou "diferenças irreconciliáveis" como motivo do fim do casamento de oito anos. Sabe-se também que não está sendo pedida nenhuma pensão.

Os rumores sobre a separação começaram a circular no início deste mês, relata ainda o Page Six, depois de os fãs atentos terem notado que Tina não acompanhou Richard Lawson na promoção de 'Black Terror'. Além disso, também alterou o seu nome no Instagram. Antes tinha Tina Lawson e voltou para o apelido Knowles.

Outro detalhes que saltou à vista foi o fato de já não partilharem nenhuma imagem um do outro nas redes sociais desde março.

O agora ex-casal conheceu-se há décadas mas o namoro só começou em 2013. Casaram dois anos depois. Antes do casamento com o ator, recorde-se, Tina esteve casada com Mathew Knowles, com quem tem em comum as filhas Beyoncé e Solange.