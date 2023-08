Pedro Pascal visita exibição dedicada a ele mas não consegue entrar

O ator Pedro Pascal visitou no último domingo uma exposição de arte dedicada a ele, mas ao chegar não lhe foi permitida a entrada no local, uma vez que o local estava fehado.

A exibição, chamada 'ADHD Hyperfixation & Why It Looks Like I Love Pedro Pascal', está atualmente em exibição na Rhodes Art Gallery, em Margate, Inglaterra, onde o ator se dirigiu na companhia do seu amigo e ator Russell Tovey, que publicou uma selfie na sua conta no Instagram tirada à porta da galeria.

A exposição é composta por 14 peças, uma mistura de pinturas e esboços, da autoria da artista Heidi Gentle Burrell.

A proprietária do espaço, Jessica Rhodes Robb, referiu que tinha ficado "mortificada por eles não terem conseguido entrar". "A nossa política de abertura aos domingos está definitivamente sob revisão", acrescentou, dizendo ainda que iriam enviar um presente da exposição a Pedro Pascal como pedido de desculpas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Talk Art Podcast (@talkart)

Esta exposição pode ser visitada até ao próximo dia 1 de setembro.