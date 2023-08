Meghan Markle pode lucrar milhões caso regresse ao Instagram

Se Meghan Markle decidir retornar ao Instagram, poderá potencialmente ganhar uma quantia significativa de dinheiro com essa plataforma social, revelou um especialista em declarações ao Daily Mail.

"Eu esperaria que ela se tornasse uma das pessoas mais seguidas no Instagram", opinou Eric Schiffer. "Há celebridades como as Kardashians que conseguem cobrar um milhão de dólares ou até mais por uma simples postagem promovendo um produto. Não há motivo para que Meghan não possa fazer o mesmo", acrescentou.

Fontes informaram ao Page Six que a esposa do príncipe Harry possuía uma conta privada com o nome '@meghan'. Houve rumores de que a duquesa de Sussex, com 42 anos, estaria considerando um retorno à plataforma, mas nada foi oficialmente confirmado.

Caso Meghan opte por retornar, ela terá que ser cautelosa com o que compartilha. "Ela se alinhará com marcas e empresas de alta qualidade que estejam alinhadas com suas posições políticas e sociais", observou a especialista.

