Antonella e Messi com casamento em crise? Mulher de treinador comenta

Foi através das redes sociais que Daniella Semaan, mulher do treinador Cesc Fàbregas, comentou as notícias que alegam que Antonella Roccuzzo e Leonel Messi estão vivendo uma crise no casamento.

Alguns meios espanhóis alegaram que o casal poderia acabar em divórcio e que o jogador e a mulher estariam dormindo em camas separadas.

Perante os rumores, a amiga do casal, Daniella Semaan, fez questão de comentar em público e negar as especulações. "Que publicação é esta que não tem significado. E não tem nada, né", disse, segundo a Glamour.



© Reprodução/Instagram

