Família não se escolhe: Conheça os irmãos problemáticos dos famosos

Conhece os irmãos problemáticos dos famosos? - As rivalidades entre irmãos são bastante comuns, mas alguns famosos precisam lidar com situações familiares mais preocupantes. Estamos falando de celebridades que têm irmãos seriamente problemáticos. Alguns lutaram contra o vício, outros cometeram uma infinidade de crimes (e também pagaram por eles). Esses irmãos problemáticos passam desapercebidos para o público, mas são uma dor de cabeça para os famosos. De pequenos furtos a planos de assassinato, você vai conhecer os irmãos de celebridades mais problemáticos e os crimes com os quais se meteram. Clique na galeria.

© <p>Getty Images</p>