Alexandre Correa pede prisão de Ana Hickmann por alienação parental

O empresário Alexandre Correa acusou a apresentadora Ana Hickmann de alienação parental por descumprir uma decisão judicial que determinava que o filho do casal, Alexandre, de 9 anos, passasse o período de férias escolares com o pai.

De acordo com os colunistas do UOL, Daniel Castro e Débora LIma, Correa, por meio de seus advogados, pediu a prisão em flagrante de Ana na quarta-feira (3). A apresentadora também foi intimada a comparecer à Justiça para explicar o motivo do descumprimento da decisão.

De acordo com os documentos obtidos pelo Notícias da TV, o juiz determinou que o menino ficasse com o pai entre os dias 3 e 10 de janeiro, sendo retirado às 9h e devolvido às 18h por intermediação dos avós paternos.

No entanto, Ana teria se recusado a entregar o filho. Segundo os advogados de Correa, a apresentadora teria permitido apenas um rápido encontro para um lanche no final da tarde. Ela teria alegado que viajaria para a praia com amigos e levaria o filho.

O empresário disse que tentou chamar a polícia e o Conselho Tutelar para denunciar o descumprimento da decisão em flagrante, mas não conseguiu completar a ligação.

"Não resta outra saída para o requerente senão recorrer novamente ao Poder Judiciário para que a requerida cumpra com a lei e permita a convivência entre pai e filho, conforme já foi determinado pela Justiça, bem como para que ocorra a prisão em flagrante dentro do período de 24 horas", pediram os advogados Diva Carla Bueno Nogueira e Enio Martins Murad, do escritório Bueno Nogueira.

Leia Também: Céline Dion vive novo drama; sobrinha morre em acidente de carro