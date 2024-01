Famosos que têm fama (ou admitiram) ser pão-duros! - Ricas e famosas, certamente o dinheiro não é um problema para essas celebridades. E enquanto muitas não têm pena em gastar suas fortunas em luxos, outras personalidades, igualmente abastadas, surpreendem por serem econômicas. Será porque foram criadas em circunstâncias difíceis e pensam duas vezes antes de desperdiçar sua grana em extravagâncias ou porque têm um lado meio... Pão-duro? Assim como as pessoas normais, essas estrelas certamente amam guardar xampus, condicionadores e sabonetes de hotéis e não têm problemas em dirigir carros acessíveis! Na galeria, veja quem são as figuras públicas com fama de mão-fechada!

© <p>AgNews/Getty Images</p>