Famosos que foram parar em orfanatos! Conhece a brasileira? - Deve ser seriamente desafiador e doloroso lidar com instabilidade quando estamos crescendo. As crianças geralmente se dão melhor quando têm amor e apoio consistentes, e uma rotina estável. Ser separado de seus pais e mudar de casa está longe do cenário ideal, mas ocasionalmente também pode ser a melhor opção para todos os envolvidos. Entrar no sistema de adoção certamente não significa que uma criança não vai conseguir ser alguém na vida. E esta lista de celebridades prova exatamente isso! Em alguns casos, o acolhimento e a adoção realmente trouxeram a essas futuras estrelas o amor e a estabilidade que precisavam. Em outros, as adversidades que enfrentaram os empurraram para desenvolver seus talentos e lutar por uma vida melhor. Seja em orfanatos, abrigos ou lares temporários, clique na galeria para conhecer quais astros e estrelas - incluindo uma famosa brasileira - passaram um tempo no sistema de adoção enquanto cresciam.

