Curso para estudar a cantora Taylor Swift se esgota em poucos minutos

Taylor Swift é um fenômeno global. A cantora norte-americana tem uma legião de fãs apaixonados, inclusive no sudeste asiático. Nas Filipinas, sua popularidade é tanta que uma universidade criou um curso para analisar sua influência na economia, política e sociedade.

Mais de 300 estudantes se inscreveram no curso "Estudos de Celebridades: Taylor Swift em Foco", preenchendo as vagas em poucos minutos. Isso demonstra o interesse do público em aprender mais sobre a artista e seu impacto no mundo.

No entanto, a turnê mundial "The Eras Tour" de Taylor Swift não passará pelas Filipinas. A decisão gerou polêmica, com fãs protestando nas redes sociais e exigindo que a cantora inclua o país em seu roteiro.

O primeiro-ministro da Tailândia, Prayut Chan-o-cha, chegou a acusar Cingapura de pagar quase três milhões de euros por noite aos organizadores da turnê. Segundo ele, essa quantia exorbitante teria sido o motivo para a escolha de Cingapura como único local da turnê na região.

A frustração dos fãs filipinos é compreensível. Taylor Swift tem uma enorme base de fãs no país, e muitos esperavam ansiosamente para vê-la ao vivo. A decisão de excluir as Filipinas da turnê é vista como um descaso com o público local.

