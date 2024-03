Katy Perry arrasa com look ousado no Billboard Women in Music Awards

A cantora Katy Perry causou frisson na noite desta quarta-feira (6) ao escolher um look ousado para a cerimônia do Billboard Women in Music Awards.

Perry optou por um conjunto vermelho composto por saia e corpete, com detalhes em tecido prateado na parte inferior. As costas do look foram o grande destaque da noite, revelando a silhueta da cantora em detalhes com um fio dental. Para completar o visual, ela calçou saltos altíssimos.

O look ousado de Katy Perry dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns fãs elogiaram a sensualidade e ousadia da cantora, enquanto outros criticaram a escolha por considerá-la vulgar.

Veja algumas imagens na galeria.

