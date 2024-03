James McAvoy revela ter quebrado o joelho durante filmagem de orgia

O ator escocês James McAvoy conhecido por estrelar filmes como 'Fragmentado' e a franquia 'X-Men' contou que passou por um acidente um tanto quanto inusitado ao filmar uma 'orgia' em um de seus trabalhos.

McAvoy filmava uma cena quentíssima para seu mais recente filme, 'Turn Up The Sun!', quando sentiu que poderia 'entregar mais de si' e, seminu, decidiu segurar uma parceira de cena de cabeça para baixo.

O grande problema é que a 'agitação' no set e os corpos suados fizeram com que ele caísse e lesionasse seu joelho.

O ator relembrou o momento com muito bom umor no podcast Restless Natives.

“O penúltimo dia de filmagem terminou com cerca de nove de nós fazendo uma cena de orgia. Uma cena de orgia improvisada”, disse o ator.



“Foi um lance hardcore, todo mundo estava drogado, todos bebemos muito uísque e houve muitos beijos, apalpadas e gente tirando a roupa. Tem uma atriz espanhola incrível chamada Almudena Amor e tivemos que nos atracar. Tínhamos que ser engraçados com isso, seguir ir em frente e estávamos ambos no mesmo espaço. Então, chegamos a uma orgia improvisada e ela é maior do que eu, tem cerca de 1,70 metro“A certa altura, eu estava a segurando de cabeça para baixo e estávamos fazendo uma coisa estranha e alguém me agarrou pela nuca e começou a morder meu pescoço”, prosseguiu. O gesto surpresa fez com que McAvoy perdesse o equilíbrio e levasse um grande tombo.



“Eu simplesmente acertei e bati com força o joelho no chão”, acrescentou. “Acho que foi a única vez que me machuquei fazendo um filme”, lamentou.", prosseguiu.

Leia Também: Tio de Kate Middleton é o primeiro eliminado do BBB inglês; família real respirada aliviada