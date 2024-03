Alessandra Negrini diz que não sabe onde o filho mais velho mora

Alessandra Negrini abordou seu relacionamento com Antonio, seu filho com Murilo Benício, durante sua participação no podcast Desculpa Alguma Coisa, do UOL.

A atriz é mãe de Antonio, 27 anos, e Betina, 19 anos, e revelou que mora apenas com a filha mais nova. "O Antonio nem sei onde está morando. Já faz uns anos."

Ela compartilhou seu desafio em manter um contato próximo com seu filho mais velho. "Ainda sofro, porque ele some, não sei onde está... Mas tudo bem, respeito, faz parte. É trabalhoso, né? Às vezes você pensa: 'Ai, meu Deus, por que tive filho?'. Mas era meu sonho ter um filho."

Atualmente, Antonio decidiu seguir os passos dos pais e se tornou ator. Durante a infância, Negrini optou por não expor seus filhos. "Agora ele é ator, está mais aberto, é diferente, mas também levou um tempo. Quando era criança, sempre teve suas questões. A gente cuidava disso, mas não podíamos controlar tudo."

Aos 53 anos, a atriz compartilhou como se sente quando sua idade é elogiada. "A percepção das pessoas é antiquada. Não é que uma mulher de 50 anos seja velha, é o contrário. Hoje em dia, vivemos mais tempo. Quando isso for reconhecido, nosso país estará melhor."





Leia Também: Após trocarem xingamentos e socos, Fábio Assunção e Daniel Alvim se pronunciam sobre briga