Robert Pattinson e Suki Waterhouse já são pais. O casal de atores foi visto passeando por Los Angeles com o bebê.

A novidade não foi confirmada oficialmente pelos artistas, que sempre mantiveram discrição sobre seu relacionamento.

Felizes e sorridentes, Robert, 37, e Suki, 32, estão vivendo uma fase muito feliz de suas vidas.

#RobertPattinson and #SukiWaterhouse Welcome Their First Child; New Parents Spotted Taking a Stroll With Their Baby (See Pics) #Hollywood @OverlyROBsessed @sukiwaterhouse https://t.co/1WIKrdTeJn