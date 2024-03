Atrito entre Willian e Harry começaram bem antes de Meghan, diz biógrafo

O biógrafo da Família Real Britânica, Robert Lacey, revelou ao jornal inglês Daily Mail que os primeiros atritos entre os príncipes William e Harry datam de 2002, muito antes do relacionamento de Harry com a atriz Meghan Markle.

Nesse ano, Harry foi flagrado por paparazzi fumando maconha, o que gerou manchetes negativas e resultou em um grave desentendimento entre os irmãos, conforme relatos da imprensa britânica.

Três anos depois, em 2005, Harry causou polêmica ao usar um uniforme nazista em uma festa a fantasia, o que aumentou as tensões na Família Real.

De acordo com Robert Lacey, autor do livro ‘Battle of Brothers’ (Batalhas de Irmãos), com base em informações de suas fontes da realeza, Meghan não foi a causa original dos conflitos entre Harry e sua própria família.

