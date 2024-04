Modelo ostenta barriguinha e rumores de gravidez com Neymar aumentam

Amanda Kimberly, a modelo que supostamente espera um filho de Neymar Jr., publicou fotos em seu Instagram neste domingo (31) que evidenciam um volume maior em sua barriga, intensificando os rumores da gravidez.

A jovem compartilhou um álbum de fotos relembrando seu mês de março. Uma delas chama a atenção: de biquíni na praia, Kimberly exibe a barriga de grávida.

Em outro registro, a modelo ostenta um anel dourado com pingentes de coração e menina, reforçando a especulação de que o bebê será do sexo feminino.

Com 265 mil seguidores no Instagram, Amanda é engajada no projeto social Gaia, que auxilia pessoas em situação de vulnerabilidade com doações de alimentos e roupas.

Em 2017, participou do reality "Are You The One" buscando seu par ideal. Já namorou o guitarrista do Restart, Koba, e o empresário do futebol Matheus Rivoredo, amigo de um ex-namorado de Rafaella Santos, irmã de Neymar.

Curiosamente, Matheus costumava promover festas com Lucas Crispim, ex-namorado de Rafaella. As relações entre os envolvidos geram ainda mais especulações sobre a suposta gravidez de Amanda e a possível paternidade de Neymar.

