Morre Barbara Rush, atriz de 'It Came from Outer Space'

Barbara Rush, atriz de 'It Came from Outer Space' e 'Peyton Place', morreu, neste domingo (31), aos 97 anos.

A morte foi confirmada pela filha, a correspondente da Fox News Channel Claudia Cowan.

"A minha maravilhosa mãe morreu pacificamente às 5h28 desta tarde. Estive com ela esta manhã e sei que ela esperou que eu voltasse para casa para ir embora", revelou, afirmando que a morte aconteceu no domingo, 31 de março.

"Percebe-se que tenha escolhido partir na Páscoa, uma vez que era um dos seus feriados preferidos e claro, a partir de agora a Páscoa terá um significado mais profundo para mim e para a minha família", completou.

A atriz, cuja carreira durou mais de sete décadas, brilhou em palco, televisão e cinema. A mesma chegou a contracenar com nomes como Paul Newman, Rock Hudson, Dean Martin, Marlon Brando, Frank Sinatra e Richard Burton.

As circunstâncias da morte não foram reveladas.

Leia Também: Diogo Vilela reclama que não tem convites para fazer novelas na Globo: 'Nenhum autor'