Diogo Vilela reclama que não tem convites para fazer novelas na Globo: 'Nenhum autor'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Diogo Vilela reclamou de não ser lembrado por autores de novelas da Globo para fazer tramas na emissora. Ele está fora dos folhetins desde "Aquele Beijo" (2011), última novela da Miguel Falabella em sua carreira.

Diogo diz que sente falta de ser lembrado por diretores para produções, e lembra que sempre conciliou em sua carreira com diversos trabalhos, o que não tem rolado ultimamente.

"Sempre fiz teatro e televisão juntos. Isso limitou minhas investidas em novelas, ao mesmo tempo, em que nunca tive um convite de nenhum autor de TV", afirmou em entrevista a jornalista Heloísa Tolipan.

Conhecido por grande parte do público por conta do humorístico TV Pirata (1987-1992), Vilela acredita que o programa não daria certo nos dias de hoje e seria cancelado por parte do público.

"Nada do humor da época da 'TV Pirata', exceto alguns quadros, servem para hoje. A única coisa que fica de exemplo é a capacidade de rir de si mesmo, coisa inaceitável no mundo de hoje, onde o ego comanda tudo", comenta.

Diogo Vilela teve bons desempenhos em novelas da Globo. Em 1999, por exemplo, se destacou em "Suave Veneno", como Úalber, que sofria preconceito por ser gay. Seu personagem vivia entre o limite da honestidade e o charlatanismo com suas previsões, ganhando repercussão pelo tom de comédia.

