Namorada de jogador do Botafogo denuncia violência doméstica

Isabella Ribeiro usou as redes sociais para denunciar que foi supostamente vítima de violência doméstica por parte de seu ex-companheiro, o jogador Kaue Rodrigues.

Segundo a suposta vítima, o atleta do Botafogo teria a agredido no rosto, algo que Isabella afirma já ter acontecido anteriormente.

"Kaue estava possessivo e agressivo nos últimos dias, e acabei não suportando mais suas atitudes, seja pela comida não estar boa, pela roupa não estar bem lavada, entre outras coisas", explicou Isabella em entrevista exclusiva ao jornal Metrópoles.

À mesma fonte, a influenciadora admitiu ter se automedicado com a intenção de tirar a própria vida, sendo depois encaminhada para um hospital no Rio de Janeiro. Ao retornar para casa, teria sido novamente agredida com "tapas e socos" no rosto pelo jogador.

