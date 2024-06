Bia Miranda encanta fãs ao mostrar rostinho do filho pela primeira vez

Bia Miranda encantou seus seguidores na segunda-feira (17) ao finalmente revelar o rostinho de Kaleb, seu primeiro filho com o DJ Buarque. A ex-participante de "A Fazenda", que deu à luz no dia 7 de junho, compartilhou em seu Instagram uma série de fotos inéditas dos primeiros dias de vida do bebê.

Em um carrossel de fotos que derreteu corações, Kaleb aparece em diversos momentos: com uma adorável fantasia de urso, dormindo serenamente ao lado do pai, aconchegado no colo da mamãe e até mesmo esboçando um sorriso com os olhinhos fechados.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

Na legenda da publicação, Bia, já na pele de mamãe coruja, se derreteu: "Pra quem queria ver o rostinho do Kaleb: pari meu marido (risos)".

[Legenda]© Reprodução- Instagram

Apesar da felicidade em compartilhar esse momento tão especial com seus fãs, Bia revelou nos Stories do Instagram ter se sentido receosa em mostrar o rosto do filho nos primeiros dias de vida. Ela desabafou sobre alguns comentários negativos que recebeu, acusando-a de estar "com drama" por não ter apresentado Kaleb antes.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

