A decisão de se afastar de Suri partiu de Tom Cruise, diz revista

Em meio ao glamour e agito de Hollywood, a relação entre o astro Tom Cruise e sua filha Suri, que completou 18 anos em abril de 2024, se destaca como um enigma envolto em especulações e questionamentos. Desde a separação de Katie Holmes em 2012, após seis anos de casamento, a ausência de Tom na vida da filha gera dúvidas e incertezas sobre o futuro da relação.

O divórcio de Tom Cruise e Katie Holmes marcou o início de um distanciamento gradual entre o ator e sua filha Suri. Desde então, relatos de encontros entre os dois são raros, e o contato parece ser mínimo. Segundo a revista norte-americana In Touch, especializada em celebridades, a decisão de Tom de se afastar de Suri seria uma escolha pessoal, não resultante de restrições impostas pela mãe da jovem.

A fé de Tom Cruise na Cientologia, religião controversa envolvida em diversas polêmicas, surge como um possível fator que contribuiu para o distanciamento de Suri. Fontes sugerem que as crenças da Cientologia podem ter gerado conflitos entre Tom e Katie durante o casamento, e que essa divergência de valores pode ter influenciado a relação do ator com a filha.

A distância entre Tom Cruise e Suri se tornou ainda mais evidente nos últimos anos, especialmente durante eventos importantes na vida da jovem, como sua formatura no ensino médio e a escolha da faculdade. A falta de presença do pai nesses momentos marcantes reforça a sensação de distanciamento e alimenta as especulações sobre a natureza da relação entre os dois.

Quando Suri nasceu, Tom Cruise expressou seu amor paterno em entrevistas, afirmando que ser pai era seu maior sonho.

