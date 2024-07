Kevin Bacon foi anônimo por um dia, mas não gostou: "Isto é horrível"

Kevin Bacon decidiu viver um dia como uma "pessoa normal", ou seja, sem a identidade de celebridade imediatamente reconhecida na rua, mas logo percebeu que preferia a rotina de uma celebridade.

A estrela de "Footloose", "Tremors" e "Apollo 13" colocou dentes falsos, um nariz prostético e óculos para uma experiência com a revista Vanity Fair.

"Não estou reclamando, mas tenho um rosto facilmente reconhecível", afirmou. "Usar um chapéu e óculos não seria suficiente", ressaltou.

Agora, ele falou sobre a experiência em declarações à revista.

"Ninguém me reconheceu", disse, mas a experiência não correu como esperado. "As pessoas me empurravam para passar, não eram simpáticas", destacou. "Ninguém me disse 'eu te adoro'. Tive que esperar na fila até para comprar um café, por exemplo", lembrou.

"Fiquei pensando: 'Isso é horrível. Quero voltar a ser famoso'", completou.

Leia Também: Rafa Justus posa linda em Miami: "Cabelo de praia, não quero saber!"