Hospital faz 'blindagem total' do estado de saúde de Silvio Santos

Internado desde quinta-feira no hospital Albert Einstein, em São Paulo, o apresentador Silvio Santos continua sob cuidados médicos neste sábado, conforme informação do site O GLOBO. O estado de saúde de Silvio é considerado preocupante pela equipe médica, e a direção do hospital assumiu a condução do caso na sexta-feira, em um esquema de "blindagem total", segundo uma fonte próxima à internação.

No dia da internação, o SBT informou que o comunicador, em recuperação de um quadro de H1N1, faria apenas exames de imagem. Contudo, uma nova condição de saúde o impediu de deixar o hospital. "Não há novidades por enquanto", declarou a assessoria do SBT ao GLOBO neste sábado.





