Rafa Justus conta que não terá príncipe em sua festa: " Deu uma confusão"

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafa Justus, está vivendo um momento mágico nos preparativos para sua festa de 15 anos. Em um bate-papo exclusivo com seus seguidores nas redes sociais, a adolescente revelou detalhes inéditos da celebração, que promete ser um dos eventos mais aguardados do ano.

"Qual a parte mais difícil de escolher da sua festa até agora?", perguntou uma seguidora. "Sem dúvidas, o vestido e as atrações", declarou Rafa, que também mostrou entusiasmo com a data chegando: "Estou muito animada! Mas, ao mesmo tempo amo essa fase dos preparativos."

Uma das maiores surpresas reveladas por Rafa foi a decisão de não ter um príncipe na valsa tradicional, ela disse que deu muita 'confusão'. Em vez disso, a adolescente irá dançar com pessoas especiais em sua vida, como seu pai, Roberto Justus, seu padrasto, César Tralli, e seu irmão, Ricardo Justus.

"Foi uma decisão difícil, mas no final, senti que era a escolha certa", revelou Rafa em suas redes sociais. "Quero celebrar com as pessoas que mais amo e que fizeram parte da minha vida", completou.

A festa de 15 anos de Rafa Justus acontecerá no dia 30 de agosto e contará com a presença de 400 convidados. O evento, que promete ser um verdadeiro conto de fadas, será realizado em um hotel de luxo de São Paulo.

