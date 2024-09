Filho de David Beckham, Cruz Beckham está namorando cantora brasileira

A brasileira Jackie Apostel, nova namorada de Cruz Beckham, de 19 anos, filho caçula de Victoria e David Beckham, vem ganhando destaque na mídia internacional. Segundo o tabloide britânico The Sun, o casal foi visto pela primeira vez junto durante o famoso festival de música Glastonbury, em junho deste ano. Recentemente, os dois também compareceram à Semana de Moda de Paris, acompanhando o desfile da grife de Victoria Beckham.

Jackie Apostel, de origem brasileira por parte de mãe e alemã pelo pai, é cantora e compositora. Ela integrou a banda Schutz no Brasil, que chegou a assinar contrato com a gravadora Warner Chappel, apesar de não ter alcançado grande notoriedade no país, de acordo com The Sun.

[Legenda]© Instagram

Ainda segundo o jornal, Jackie começou a se envolver com música desde cedo, aprendendo piano na infância. Ela também estudou poesia e fez aulas de atuação por alguns anos. No entanto, recentemente, ela tem se concentrado mais na carreira de compositora, após passar por uma fase solo, durante a qual lançou um EP com mais de 1 milhão de reproduções nas plataformas digitais.

Entre suas maiores influências musicais estão nomes como Elton John, Queen, Post Malone, The Weeknd, Britney Spears, Selena Gomez e Bruno Mars. Jackie Apostel também é popular nas redes sociais, contando com mais de 125 mil seguidores no Instagram.

Leia Também: Horas após terminar o namoro, Bia Miranda anuncia que está grávida