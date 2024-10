Gretchen rebate críticas após mostrar calvície:"Não tenho vergonha"

A cantora e influenciadora digital Gretchen se viu no centro de uma nova polêmica após compartilhar um vídeo em suas redes sociais revelando sua calvície. A atitude da artista, conhecida por sua autenticidade, gerou uma onda de reações mistas entre seus seguidores, com muitos comentários negativos e ataques à sua aparência.

Diante da enxurrada de críticas, Gretchen não se intimidou e decidiu rebater os comentários negativos. Em um novo vídeo, a cantora afirmou que não se importa com a opinião alheia sobre sua aparência e que decidiu mostrar sua realidade para inspirar outras pessoas. "Aquele vídeo saiu em todos os sites, foi alvo de comentários mais absurdos. Porque mostrei a realidade. Pessoas gostam de fake news. Trilhões de comentários do que eu deveria fazer. Me expus porque tem um monte de gente que precisa disso", disse Gretchen.

A artista também revelou que sofre de alopecia e que utiliza próteses capilares para disfarçar a calvície. "Eu gosto de me ver com cabelo legal, com corpo bonito, com uma harmonização legal. Mas a minha realidade é aquela do vídeo. E não tenho um pingo de vergonha de mostrar", afirmou.

"Tem que vá à página da cabeleireira dizer que parece que tenho 270 anos. Não me importo, pois meu marido me acha linda, assim como meus filhos", disse ainda.

A atitude de Gretchen gerou um debate nas redes sociais sobre a importância da autoestima e da aceitação da própria imagem. Muitos seguidores da cantora a apoiaram, elogiando sua coragem e autenticidade. Outros, no entanto, continuaram a criticar sua aparência, demonstrando a dificuldade que ainda existe para lidar com a diversidade e a não conformidade com os padrões de beleza.

