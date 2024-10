Maidê Mahl abre olhos mas não retomou consciência, diz mãe de atriz

A mãe da atriz e modelo Maidê Mahl relatou à RBS TV que a filha começou a interagir com a equipe médica e já abre os olhos, mas ainda não recuperou totalmente a consciência. Após quase um mês na UTI, Maidê foi transferida na quinta-feira (3) para a enfermaria do Hospital das Clínicas, em São Paulo. O estado de saúde dela é considerado estável.

Segundo Nélia Schwinn, mãe da atriz, os médicos afirmaram que a recuperação de Maidê será lenta, apesar de estar melhorando a cada dia. Em boletim divulgado nesta sexta-feira (4), o hospital confirmou que a artista foi transferida para a enfermaria e que seu quadro de saúde segue estável.

Nélia, que voltou para Venâncio Aires, cidade natal da filha, pretende retornar a São Paulo após as eleições. Ela mantém a esperança de que Maidê volte a reconhecê-la em breve.

Maidê Mahl está internada há quase 30 dias, desde que foi encontrada pela Polícia Civil, debilitada e com ferimentos no rosto e nas pernas, em um quarto de hotel na Zona Sul de São Paulo. Ela havia desaparecido no dia 2 de setembro e foi localizada três dias depois.

