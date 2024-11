Luan Santana encanta ao mostrar barriga de grávida de Jade Magalhães

Luan Santana e Jade Magalhães, que reataram o relacionamento no início deste ano, anunciaram em julho que estão à espera do primeiro filho juntos, uma menina. A notícia emocionou os fãs e marcou uma nova fase na vida do casal.

Faltando poucas semanas para o nascimento da bebê, o cantor encantou seus seguidores ao compartilhar no Instagram fotos da companheira exibindo a barriguinha de grávida.

"A fase mais especial das nossas vidas. Já te amamos, minha filha", escreveu Luan na legenda das imagens, que receberam inúmeros comentários e curtidas. O momento registrou o carinho e a expectativa do casal para a chegada da pequena.

