Alec Baldwin diz que não pretende assistir à versão final de "Rust"

O ator Alec Baldwin, protagonista do filme "Rust", afirmou que ainda não assistiu à versão final do faroeste que o envolveu em uma tragédia no set de filmagens em 2021. Durante as gravações, a diretora de fotografia Halyna Hutchins foi morta por um disparo acidental feito por Baldwin durante uma cena que envolvia armas.

Baldwin falou sobre o filme durante o Festival de Cinema de Turim, onde foi homenageado. Em entrevista à revista Variety, ele explicou que não pretende assistir ao longa finalizado, descrevendo o projeto como "a experiência mais difícil" de sua vida.

Mesmo assim, o ator revelou que insistiu para que o filme fosse concluído, contrariando orientações médicas. Ele abriu mão de pagamentos e possíveis lucros para garantir que o marido de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, pudesse receber parte dos ganhos do filme. "Quero que o filme seja lançado para que o dinheiro volte aos investidores. Nunca queremos que essas pessoas que acreditaram no projeto saiam prejudicadas. Espero que [o marido de Halyna] receba seu dinheiro", declarou.

Baldwin também comentou sobre o impacto emocional do incidente, especialmente em sua esposa, Hilaria Baldwin, que ficou profundamente abalada. "Ela ficou muito traumatizada", disse o ator, que é pai de sete filhos. "Tem havido muita dor. Quando você tem uma família e as coisas parecem estar indo bem, de repente tudo desmorona. É assustador e perturbador."

O ator, que recentemente foi absolvido de acusações relacionadas ao caso, também revelou que em breve aparecerá em um reality show familiar chamado "The Baldwins", que será transmitido nos Estados Unidos pelo canal TLC. A produção mostrará a dinâmica de sua vida com Hilaria e os sete filhos após o incidente que abalou a família.

