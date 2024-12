'O cara casa e muda', diz pai de Felipe Andreoli sobre relação distante

Luiz Andreoli, jornalista e pai do apresentador Felipe Andreoli, compartilhou reflexões pessoais sobre a relação com o filho e os netos em entrevista ao podcast Lisa, Leve e Solta, apresentado por Lisa Gomes. Durante o bate-papo, ele revelou que o contato com Felipe não é frequente, algo que muitas pessoas acreditam ser constante devido à relação familiar.

"É muito difícil manter o relacionamento. O cara casa, a mulher do cara pensa diferente. É tudo muito complicado. Eu vejo isso em várias famílias, não só na minha", disse Luiz, destacando que essa realidade é comum em diversas dinâmicas familiares.

Ao ser questionado sobre o tempo que está sem ver o filho, Luiz explicou que já faz "um tempinho", mas deixou claro que não houve nenhum desentendimento. "Não existe briga. Eu o quero muito bem, mas é um distanciamento que acontece: vai passando, vai passando, e quando você vê, já passou esse tempo todo", comentou.

Ele relembrou a última conversa com Felipe, que aconteceu durante uma viagem do apresentador à Flórida, nos Estados Unidos, quando ligou para saber se a família estava bem durante a passagem de um furacão. "Ele tem a vida dele. Ele não para e eu também não", relatou.

Luiz ainda refletiu sobre a ausência que marcou sua paternidade, especialmente durante a infância dos filhos. "Eu nunca tirei férias com os meus filhos. Ou eu sustentava a minha casa ou eu saia", afirmou. Ele também lamentou que, hoje em dia, sente uma falta maior de convivência com os netos. "Lamento mais pelos meus netos, pois eles gostam muito de mim", desabafou.

Para Luiz, as mudanças nas relações entre pais e filhos ao longo das gerações também têm um papel importante. "Vejo uma geração que veio depois da minha que não tem essa química de estar com os pais. Você tem que estar com o pai nos momentos bons e ruins", concluiu, reforçando seu desejo de manter o carinho pela família, mesmo com as barreiras do dia a dia.



