Kate Cassidy sai da mansão e perde mesada de R$ 125 mil de Liam Payne

A modelo e influenciadora Kate Cassidy, namorada do cantor Liam Payne, deixou a mansão alugada que compartilhava com ele em Wellington, na Flórida. A decisão marca o fim de um capítulo na vida de Kate, que também perdeu o suporte financeiro que recebia de Payne, estimado em até US$ 25 mil mensais (cerca de R$ 125 mil).

Segundo informações do site Page Six, Kate recebia cerca de US$ 10 mil (R$ 50 mil) como mesada para despesas pessoais e tinha acesso ao cartão de crédito de Payne, elevando os gastos mensais para US$ 25 mil. Além disso, parte dos recursos era destinada à estilista Adele Cany, amiga e colaboradora de longa data do cantor.

A relação entre Kate e Payne teve uma reviravolta trágica no último mês, quando o cantor faleceu após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Na ocasião, Kate havia retornado aos Estados Unidos dois dias antes do acidente, após o cantor prorrogar sua estadia na América do Sul.

Um amigo próximo de Kate revelou ao Page Six que, embora ela não tenha o mesmo estilo de vida de antes, não enfrenta dificuldades financeiras graves. "Kate tem sua própria renda por meio de parcerias em redes sociais. Claro, não é o mesmo padrão de vida, mas ela ficará bem", afirmou.

O testamento de Payne ainda não foi divulgado, mas fontes próximas garantem que Kate não pretende reivindicar qualquer parte do patrimônio deixado pelo cantor. "Eles não eram casados e ele tem um filho, Bear, de 7 anos, com Cheryl. Ela respeita isso", explicou o amigo, enfatizando que o foco de Kate está no luto pela perda do cantor.

Nos últimos dias, Kate retirou seus pertences da mansão, que já está novamente disponível para locação no mercado imobiliário, com um aluguel mensal de aproximadamente US$ 9.950 (cerca de R$ 50 mil). O imóvel era um marco do relacionamento, iniciado no final de 2022, quando o casal se mudou para a propriedade.

"Ela está triste por ter perdido Liam, e o dinheiro não é o mais importante agora. Kate está focada em se reerguer, encontrar um novo lugar para morar e superar este momento difícil", concluiu o amigo.

